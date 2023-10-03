Emine Erdoğan, Sergiyi Gezdi

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Sergisi'ni gezdi. Sergide, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çocukların atık malzemelerden geri dönüşümle yaptığı eserler sergileniyor.

EMİNE ERDOĞAN, SERGİYİ GEZDİ

Emine Erdoğan, program öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Sergisi'ni gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'nin tüm illerinden çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, ihtisaslaştırılmış çocuk evlerinde koruma ve bakım altındaki çocukların yaptığı eserlerin yer aldığı sergideki ürünlerin çoğunluğunun atık malzemelerin geri dönüşümünden olduğu öğrenildi.