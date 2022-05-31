Emine Erdoğan öncülüğünde buluşan çevrecilerin kaleme aldığı kitap tanıtılacak - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 28 çevre gönüllüsünün yazılarıyla oluşan 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının tanıtımı yapılacak.

Türkiye ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ve çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı, şef, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 'Dünya Ortak Evimiz' adıyla yayımlanacak kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı. Emine Erdoğan'ın da 'Ağacın Hikayesi Böyle Bitmesin' bölümündeki hikayesiyle yer aldığı kitabın tanıtımı, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde İklim Elçisi gençlerin katılımıyla yapılacak. Kitap aynı gün Turkuvaz Yayınları'ndan satışa çıkacak. Kitabın tüm geliri, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'nın (OGEM-VAK) kitap için özel oluşturacağı 'Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu'na bağışlanacak.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat