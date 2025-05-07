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Emine Erdoğan, İslam Sanatları Fuarı'nın Açılışında Mesaj Verdi

Emine Erdoğan, İslam Sanatları Fuarı'nın Açılışında Mesaj Verdi
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Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na katılarak, İslam sanatlarının önemine değindi ve fuarın milletimize hayırlı olmasını diledi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN FUARA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, açılışına katıldığı Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İslam sanatları, güzelliği sadece görmek değil, hissetmek, Yaradan'ı hatırlamak, O'na yaklaşmak için bir yoldur. Bir çinide sabır, bir hat eserinde teslimiyet, bir ebruda huşu gizlidir. Geleneksel sanatlarımız, bu toprakların hikmetle yoğrulmuş sesi, gönül gözüyle yazılmış mektubudur. Hep birlikte bu kadim mirası korumayı, yeni nesillere umutla aktarmayı temenni ediyorum. Fuarın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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