Emine Erdoğan: Devletimiz afetlerde varlığını hissettirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deprem bölgesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, devletin afetlerde tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdiğini söyledi.