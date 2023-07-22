Emine Erdoğan: Devletimiz afetlerde varlığını hissettirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından gerçekleştirilen 'Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı' etkinliğine katıldı.

'DEVLETİMİZ, AFETLERİN BAŞLADIĞI İLK ANDAN İTİBAREN, TÜM KURUMLARIYLA VARLIĞINI HİSSETTİRDİ'

'GÖNÜLLÜLERİMİZ, BÜTÜN DENEYİMLERİYLE, DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA OLDU'

'ONURSAL BAŞKANI OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

'11 İLDE 50 BİN KURS AÇILDI, 650 BİN KURSİYER EĞİTİM GÖRDÜ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde örgün eğitim çağı dışında ki bireylere hitap eden birimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi hayat boyu öğrenme genel müdürlüğümüz ve onun bünyesinde ki başta halk eğitim merkezleri olmak üzere olgunlaşmalar ve diğer mesleki eğitimler veren birimlerimiz bulunuyor. Sürekli bu anlamda katkı veren, çaba sarf eden bir mekanizma, canlı ve işlek bir mekanizma söz konusu. Bugün bu hayır çarşısında ürünlerini hep birlikte sergileyecekleri 11 ilde toplam 50 bine yakın kurs açılmış durumda. ve bu 50 bin kursta 650 binin üzerinde kursiyerimiz bizden kurs aldı, sertifika aldı ve ürünler ürettiler. Bugün bu arkadaşlarımızın ürünlerini hep birlikte göreceğiz" dedi.