Emekli öğretmen su kabaklarından süs eşyası ve kabak kemane yapıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde 66 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Şahap Canlıca, su kabaklarından süs eşyası ve kabak kemane yapıyor. Müzik tutkusunu öğrencilerine de aşılamaya çalışan Canlıca, kabak kemanenin yanı sıra çeşitli süs eşyaları yaparak hediye veriyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 66 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Şahap Canlıca, su kabaklarından süs eşyası ve kabak kemane yapıyor.

Müzik merakı nedeniyle henüz çocuk yaşta yağ tenekesi ve ağaç sapı kullanarak oyuncak saz yapan Canlıca, lise yıllarında harçlıklarını biriktirerek bağlama aldı.

Sınıf öğretmeni olarak başladığı meslek hayatında öğrencilerine de müzik tutkusunu aşılamaya çalışan Canlıca, 2015 yılında emekli oldu. Daha sonra nota öğrenmek için saz kursuna giden Canlıca, burada kabak kemaneye yöneldi.

Canlıca, yaklaşık 5 yıl önce Mersin'den özel olarak getirttiği tohumlardan diktiği su kabağından kabak kemane yaptı. Tahmininden fazla su kabağı yetiştiren Canlıca, çeşitli süs eşyaları ve kabak kemane yapmaya başladı.

"Herhangi bir kar amacım yok"

Emekli öğretmen Canlıca, AA muhabire, çocukluğundan gelen müzik tutkusunun yıllarca artarak devam ettiğini söyledi.

Tavsiye üzerine bağlama kursuna gittiğini belirten Canlıca, şunları kaydetti:

"Üniversitede okuyan yeğenim, 'madem müzikle ilgileniyorsun kursta nota öğren' dedi. Ben de böylece kursa gitmeye başladım. Tabii buradan aldığım belgeyle de ilçede bağlama kursu açmaya başladım. Bu kursa gittiğim sırada bir hoca kabak kemane çalıyordu. Benim de sesi çok hoşuma gitti. Nasıl yapıldığını inceledim. Bir öğrencime Mersin'den kabak getirttim. Kurban Bayramı'nda da kurbanın yürek zarını alıp kuruttum. Daha sonra bunu ıslatıp üzerine gererek yapıştırdım. Saplarını da delip bazı işlemlerden geçirerek kabak kemane yaptım. Daha sonra notalarını araştırıp çalmaya başladım."

Müzik aletlerinden çıkan sesin kendisine huzur verdiğini anlatan Canlıca, gitar, kemençe ve mandolin de çalabildiğini dile getirdi.

Yaklaşık 5 yıl önce kabakları sanata dönüştürmeye başladığını aktaran Canlıca, "Kabaklar çoğalınca, kabak kemanenin yanı sıra süs eşyaları yapmaya başladım. Bunları eve gelenlere hediye veriyorum. Herhangi bir kar amacım yok." diye konuştu.