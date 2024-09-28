Emekli Öğretim Görevlisinden Ahşap Sanat Eserleri

Kütahya'da emekli öğretim görevlisi Eyüp İşal, atık ahşap malzemeleri el aletleriyle işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor.

Çalışma hayatını 13 yıl önce sonlandıran 65 yaşındaki İşal, emekli olduktan sonra can sıkıntısından evdeki tahta parçalarından bir kağnı yaptı.

Ahşap oyma sanatına ilgi duymaya başlayan İşal, Kütahya Belediyesi Kent Konseyine ait Kültür Sanat Merkezi'ndeki 6 metrekarelik atölyesinde ahşaptan 400'ün üzerinde eser üretti.

Ahşap sanatçısı Eyüp İşal, AA muhabirine, ahşabı şekillendirmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden (DPÜ) emekli olduktan sonra can sıkıntısının verdiği arayışla sanata yöneldiğini belirten İşal, "İnsan çalışma hayatından sonra boşluğa düşünce sudan çıkmış balık gibi oluyor. Evde otururken parça tahtalardan vakit geçirmek için bir kağnı yaptım. Biraz zaman geçti uçak, fayton yaptım." dedi.

İşal, işlediği tahtalardan dökülen talaşların evi kirletmesinden dolayı eşinin tepki göstermesi nedeniyle Kütahya Belediyesinin kendisine tahsis ettiği Kültür Sanat Merkezi'ndeki atölyeye geçtiğini, burada çalışmalarına ağırlık verdiğini dile getirdi.

Ağırlıklı olarak günümüzde olmayan objelerin maketlerini yaptığını anlatan İşal, şöyle devam etti:

"Günümüzdeki gençlerin görmediği kağnı, at arabası, fayton gibi objelerin maketlerini yaptım. Daha sonra müzik aletleri, Kütahya'nın simge yapılarının maketlerini yaptım. Sonrasında ise kıl testereyle çalışmaya başladım. Yine ahşabı oyarak resimler yaptım."

Atık tahtaları değerlendirdiğini vurgulayan İşal, "Marangozhanelerde atık tahta parçaları ve çıtaları çalışmalarımda kullanıyorum. Çöpe atılacak ahşap atık malzemeleri değerlendirmiş oluyorum. Çalışmalarımda kesinlikle makine kullanmıyorum. Kıl testere, bıçak, yontma aleti, çekiç, bıçak, tornavida ve zımpara kağıdı gibi basit aletlerle tamamen el emeği olarak eserlerimi yapıyorum." diye konuştu.

Eyüp İşal, ahşap eserlerin üç boyutlu olması nedeniyle ilgi gördüğünü, birçok gence bu sanatı öğrettiğini sözlerine ekledi.