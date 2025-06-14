Emekli Mustafa Eniç'in Mozaik Tutkusu: Sanatla Dertleri Unutuyor

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Hatay'da emekli işçi Mustafa Eniç, oğlunun mozaik ödeviyle tanıştıktan sonra hobi olarak başladığı mozaik sanatını tutku haline getirdi. Yıllık 30 tablo yapan Eniç, bu sanatıyla hem kendine huzur buluyor hem de depremde yaşadığı acıları unuttuğunu dile getiriyor.

Hatay'da 65 yaşındaki Mustafa Eniç, oğlunun ödeviyle tanıştığı mozaik sanatını hobisi haline getirdi.

Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi'nde yaşayan Eniç, 10 yıl önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan oğlunun mozaik ödeviyle eline aldığı renkli taşları o günden bu yana bırakamadı.

Oğlunun ödevinin ardından işinden arta kalan zamanlarda da mozaik konusunda denemeler yapan Eniç, zamanla bu konuda kendini geliştirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde işçi olarak çalışan Eniç, 2022 yılında emekliye ayrılmasının ardından mozaik sanatını hobisi haline getirdi.

Eniç, emeklikte zamanının büyük kısmını renkli taşlara ayırarak mozaik sanatıyla tablolar yapıyor.

"Yaptığım tabloları hediye ediyorum"

Mustafa Eniç, AA muhabirine, yıllar sonra edindiği hobisinin tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Mozaik sanatıyla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini anlatan Eniç, emeklilikte zamanının çoğunu renkli taşlara ayırdığını belirtti.

Eniç, mozaik sanatıyla bugüne kadar 30'a yakın tablo yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu iş sabır ister. Ne kadar sabırlı olursan o kadar iyi iş yaparsın. Yapacağım mozaik tablosunu önce kalemle çiziyorum. Sonra taşlarla mozaikler yapıyorum. Yaptığım mozaik tablolar, çevrem tarafından çok beğeniliyor. Yaptığım tabloları hediye ediyorum."

Hobisi sayesinde depremde yaşadıkları acıları da unuttuğunu belirten Eniç, mozaik sanatını sağlığı elverdiği sürece yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Kültür Sanat
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