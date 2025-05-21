Emekli esnaf evini müzeye dönüştürdü

Emekli esnaf evini müzeye dönüştürdü
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Eskişehir'de yaşayan 62 yaşındaki emekli Ramazan Canavar, aylık 20 bin lira kira potansiyeli olan evini Türk kültürü ile dolu müzeye çevirerek genç kuşağa geçmişini hatırlatmayı amaçlıyor. Ziyaretçileri eski eşyalarla dolu bu evde ağırlıyor.

Genç kuşaklara geçmişini unutturmamak için evini müzeye çevirdi

Aylık 20 bin lira kiradan vazgeçip evini Türk kültürü unutturmamak isteyen emekli Ramazan Canavar:

"Özellikle gençlerin, burada vakit geçirmesini istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan emekli 62 yaşındaki Ramazan Canavar, aylık 20 bin TL kira potansiyeli olan evini Türk kültürüne ait eşyalarla doldurup, müzeye çevirerek genç kuşağa geçmişini hatırlatmayı amaçlıyor.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan esnaf emeklisi 62 yaşındaki Ramazan Canavar, geçmişte kullandığı eşyaları evine yerleştirdi. Ufak bir müze düzenlemek isteyen Canavar'ın evine giren ziyaretçiler, adeta zaman yolculuğa çıkıyor, 1970 ve 1980'li yıllardan kullanılan eşyalarını müzeye çevirdiği ve aylık 20 bin TL kira potansiyeli olan evinin kapsını, ziyaretçilere ücretsiz bir şekilde açıyor. Canavar, özellikle çocuk ve gençlere geçmişte insanların nasıl yaşadığını göstermek ve Türk kültürünü dönemlerine ait eşyalarla unutturmamayı amaçlıyor. Ramazan Canavar'ın bu hareketini taktir eden bazı arkadaşları ise müze çevrilen eve nostaljik eşya bağışlayarak katkıda bulunuyor. Genç kuşağın evini ziyaret etmesini her şeyden çok isteyen Canavar, herkesi hatıralarını yaşattığı küçük müzesine beklediğini iletti.

"Amacım özellikle gençlerin, burada vakit geçirmesi"

Aylık 20 bin lira kiradan vazgeçerek hatıralarını ve Türk kültürünü gelecek kuşağa aktarmak için evini müze şeklinde tasarlayan Ramazan Canavar, "Emekli olalı 12 yıl oldu ve çocuklarım, benim esnaflık yaptığım dükkanı devam ettirdiler. Hep hayalimde olan bir şeyi gerçekleştirmek için babamın tarihi ve eski eser niteliğindeki tüm eşyalarını topladım, evimi tadilat yaparak bu hale getirdim. Şu anda evimi kiraya versem 15 bin ile 20 bin lira arasında gelir elde edebilirim, ancak paraya önem vermediğim için evimi halka, vatandaşlara, yakınlarıma ve gönül dostlarıma açtım. Onlarla bir araya gelip geçmişlerimizi anmak, onlara dua etmek için bu kapıyı açtım. Buradaki eşyalar arasında en çok dikkat çeken, duvarda asılı olan 1975 yılına ait el işlemesi seccade; göz nuru ve büyük bir emekle yapılmış. Ziyaretçiler buradan çok memnun ayrılıyor ve tuttuğum deftere yazılan yorumların hepsi olumlu. Kimseden bir şey talep etmedim, ama getirenleri de geri çevirmedim. Amacım, burada toplanan insanların, özellikle gençlerin, bir arada vakit geçirmesi, eski eşyaları görmesi ve geçmişte insanların ne zorluklarla hayatlarını sürdürdüğünü öğrenmesi; çünkü geçmişi bilmeyen, geleceğini de göremez" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Kültür Sanat
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