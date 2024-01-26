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Emekli Eğitimci Uğur Uzun, Kuşlarıyla Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Başarı Kazandı

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Bursa'da yaşayan emekli eğitimci Uğur Uzun, kuşlarıyla katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca kupa ve madalya kazandı. Uzun, kuşlarını daha iyi şartlarda beslemek için geniş bir ev satın aldı ve terasını kuşlarına ayırdı. Kuş sevdasının 5 yaşında başladığını belirten Uzun, kuşlarıyla geçirdiği zamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bursa'da yaşayan emekli eğitimci Uğur Uzun, uğruna evini değiştirdiği kuşlarıyla katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca kupa ve madalya kazandı.

Kuşlara olan tutkusu çocukluk yıllarında başlayan emekli beden eğitimi öğretmeni 53 yaşındaki Uzun, tür ve sayıları her geçen yıl artan kuşlarını daha iyi şartlarda beslemek için 7 yıl önce geniş bir ev satın alıp iki katlı binanın 65 metrekarelik terasını kuşlarına ayırdı.

Gökkuşağı ispinozu, papağan ispinozu, minyatür kumru, sevda papağanı başta olmak üzere farklı türlerden 600'ü aşkın kuş besleyen Uzun, yurt içi ve yurt dışında katıldığı güzellik yarışmalarından kazandığı onlarca kupa ve madalyayı terasında sergiliyor.

Uğur Uzun, AA muhabirine, kuş sevdasının 5 yaşında beslediği güvercinle başladığını söyledi.

Daha önceki evlerinin farklı yerlerinde yumurtalardan yavru çıkardığı bölümler olduğunu belirten Uzun, "Üretim yeri dışarıda olduğu zaman çok zorlanıyordum. Zamanımın büyük bir kısmı kuşların yanında geçiyordu. Eşimle istişarelerde bulunup geniş bir ev almaya karar verdik. Şimdi kuşlara bakarken çayımızı kahvemizi içebiliyoruz, burada kahvaltımızı yapabiliyoruz. Birlikte kuşlara bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Uzun, emekliliğinin ardından hayatını kuşlarına adadığını, zamanının büyük bölümün onlarla geçirdiğini anlattı.

Kuşlarıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Uzun, "Onlar beni çok bağlıyor. 2-3 günden fazla kuşlardan ayrılamıyorum. Hayatım onlarla güzel geçiyor. Hiç şikayetçi değilim." dedi.

"1400 kişi arasında Türkiye şampiyonu oldum"

Uzun, yurt içi ve yurt dışında birçok kuş güzellik yarışmasına katılarak dereceler elde ettiğini aktardı.

Kazandığı kupa ve madalyalara yenilerini eklemek istediğini ifade eden Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da dünya yarışması olmuştu. Burada dünya şampiyonluğum var. 2022'de İtalya Napoli'de 21 bin 700 kuş yarıştı. Oraya 6 kuş göndermiştim. Bir kuş birinci, başka bir kuş da ikinci oldu. İki defa da Türkiye'de kafes kuşlarında birinci oldum. 2023 yılında 4 ilde yapılan yarışmada 1400 kişi arasında Türkiye şampiyonu oldum. Kendi açımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Kuşlara daha çok bağlanıyorum. Kendimi daha çok kuşlara adıyorum. Daha yeni emekli oldum sayılırım, şimdi tamamıyla kendimi kuşlara verdim."

Uzun, yetiştirdiği kuşların dünyanın en iyi kuşları olmasını, dünya yarışmalarına katılmayı hedeflediğini belirtti.

İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde baktığı ispinozların çok güzellerini bulunduğunu anlatan Uzun, "Ben de onlarla yarışmak istiyorum. Bazı insanlar ülke gezerek, tatil yaparak çok eğlenir. Benim tutkum da kuşlar. Bazen 10-11 saat kuşlarla vakit geçirdiğim oluyor. Senede belki 4-5 gün başka yerlere gidebiliyorum. Bu kuşlar beni çok rahatlatıyor. Benim için kuşların yanı tatil gibi oluyor. Burada çok mutluyum." diye konuştu.

Avrupa ülkelerindeki kuş türlerini takip ettiğini dile getiren Uzun, güzellik yarışmalarında bu ülkelerdeki yetiştiricilere karşı derece elde etme hedefiyle kuşlarının bakımlarıyla ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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