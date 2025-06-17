Emekli Din Görevlisi Hurşit Köse, Şiir Kitaplarını İmzaladı

Giresun'un Espiye ilçesinde emekli din görevlisi şiir kitaplarını imzaladı.

"Unutma Beni", "Yol Oldu Bize Hasretin Adı", "Kader Konuşunca İnsanlar Susar" adlı şiir kitapları bulunan Hurşit Köse, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte okurlarıyla buluştu.

Kitaplarını imzalayan Köse, kendisini yalnız bırakmayan okuyucularına teşekkür etti.