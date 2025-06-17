Emekli Din Görevlisi Hurşit Köse, Şiir Kitaplarını İmzaladı

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Giresun'un Espiye ilçesinde emekli din görevlisi Hurşit Köse, 'Unutma Beni', 'Yol Oldu Bize Hasretin Adı' ve 'Kader Konuşunca İnsanlar Susar' adlı şiir kitaplarını imzalamak için okuyucularıyla buluştu. Etkinlikte Köse, destek veren okuyucularına teşekkür etti.

Giresun'un Espiye ilçesinde emekli din görevlisi şiir kitaplarını imzaladı.

"Unutma Beni", "Yol Oldu Bize Hasretin Adı", "Kader Konuşunca İnsanlar Susar" adlı şiir kitapları bulunan Hurşit Köse, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte okurlarıyla buluştu.

Kitaplarını imzalayan Köse, kendisini yalnız bırakmayan okuyucularına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Kültür Sanat
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