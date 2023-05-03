Emekli büyükelçi ve felsefeci Prof. Dr. Gürsoy, İzmir'de konferans verdi

Emekli büyükelçi ve felsefeci Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Türk Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Vatikan Büyükelçisi olan ve felsefe alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Gürsoy, İzmir Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda "Parçalanmış Düşünce, Dağılmış Hayat ve İnsan" konulu konferans verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsoy, toplumun felsefi düşünceyle, tefekkürle bütünleşmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Gürsoy, şunları kaydetti:

"İnsan olmanın gereğini sorgulamak yeni bir şey değildir. Peygamberler tarihi ile de bilgelik tarihi ile de başlatabilirsiniz. Doğru ve güzel ahlak nasıl olmalıdır, siyaset, din nasıl olmalıdır, diye sorulmalıdır. Eğer bu sorular sorulmazsa, düşüncenin de felsefenin de bilimin de hatta sanat üzerine düşüncenin de olmadığını değerlendirmek gerekir. Düşünen insandan itibaren tabiatla doğru bir iletişimin ne olduğunu sorguluyoruz. Tabiat karşısında kendimizi bir edebe sokmanın ne kadar önemli olduğunu düşünmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu olmazsa insan da olmaz, kendimizi bir eşya yerine koymuş oluruz. Biz kendimizle ve bizim için yaratılmış olanlarla bir bütünlük aramalıyız. Bu İslam düşüncesinin en başından beri, Peygamberimizden itibaren ön plana alınan şeydir. Bütünlüğe davet söz konusudur."

Prof. Dr. Kenan Gürsoy'a, konferansın sonunda Türk Kültür ve Sanat Derneği Genel Başkanı Ayla Yücetürk ve Onursal Başkan Sevgi Özküzne tarafından teşekkür belgesi verildi.