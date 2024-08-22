Emekli Ahşap Oymacısı Gençlere Ders Veriyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emekli olarak doğduğu mahallesine dönen Hüdaverdi Topbaş, verdiği derslerle ahşap oymacılığını genç kuşaklara aktarıyor.

Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra doğup büyüdüğü Irlamaz Mahallesi'nden ayrılarak İskenderun'a yerleşen Topbaş, güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.

Bu süreçte zanaatını hobi olarak sürdüren Topbaş, yaklaşık 17 yıllık ayrılığın ardından emeklilik kararı alarak mahallesine döndü.

450 nüfuslu mahallesinde zanaatını yaygınlaştırmaya çalışan Topbaş, usta öğretici belgesini alarak İlçe Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurdu.

Ahşap oymacılığı dersleri vermeye başlayan Topbaş, 15 genç kursiyere zanaatının inceliklerini öğretiyor.

Topbaş, AA muhabirine geleneksel zanaatlar arasında yer alan ahşap oymacılığının güzel bir hobi alanı olduğunu ayrıca bu faaliyetlerden gelir de sağlanabildiğini belirtti.

Stresle mücadele etmek isteyenlere bu zanaatı öğrenmeyi tavsiye ettiğini kaydeden Topbaş, "Benim görevim bu mesleği yaygınlaştırmak, sonraki neslin de aynı şekilde yaşatmasını istiyorum. İnsanların ilerleyen süreçlerde aile bütçelerine katkı sağlamalarını da istiyorum." dedi.

Açtığı kursun mahallesinde rağbet gördüğünü aktaran Topbaş, "Köyümüzde bir farklılık yaratmış olduk. Öğrenmek isteyenlerin olması beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Topbaş, oymacılığın bu işle uğraşanlara huzur verdiğini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu işe başladıktan sonra güncel hayatı unutuyorsunuz. Çünkü bir şeylere odaklanıyorsunuz. Odaklandıktan sonra zaten kafanızı dağıtıyorsunuz. Psikolojik olarak da insanı rahatlatıyor diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz burada el becerilerini kazanıyorlar. Ahşap kesme, oyma ya da boyama yaparken kendilerini geliştirmiş oluyorlar."

"Odaklanma süremi artırdım"

Kursa katılan ortaokul öğrencisi Rüzgar Camuzcu, liselere giriş sınavı için hazırlık yaptığını, ahşap oymacılığının üzerindeki sınav stresini azalttığını söyledi.

Stres yönetiminin yanında odaklanma konusunda da olumlu kazanımlar elde ettiğini aktaran Camuzcu, şunları kaydetti:

"Ben bu kurstan önce odaklanma konusunda problem yaşıyordum. Fakat burada bir plan ve hayal gücü kullandığım için ve çıkacak sonucu merak ettiğim için odaklanma süremi daha arttırdım."

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Tuğba Çakır da kurs sayesinde kazandığı becerilerin kendisini motive ettiğini dile getirdi.