Elmalı'da Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri başlıyor

Elmalı ilçesinde bu yıl 39.'su düzenlenecek Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23 Haziran'da başlayacak. Konserler, semah gösterileri ve çocuklara yönelik aktivitelerin yer alacağı etkinlikler 3 gün sürecek.

Elmalı ilçesinde bu yıl 39.'su düzenlenecek Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23 Haziran'da başlayacak.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, Tekke Mahallesi'nde kalmış ve dergahını kurmuş olan Abdal Musa'nın inanç ve kültür yaşamıyla iz bıraktığını belirtti.

Bu doğrultuda ilçede her yıl geleneksel Abdal Musa Anma Etkinlikleri düzenlendiğini aktaran Öztürk, "Uluslararası alanda 18. ulusal alanda ise 39.'sunu gerçekleştireceğimiz etkinlik, 23 Haziran'da başlayacak. 3 gün sürecek etkinliklerde konserler, semah gösterileri, çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Sabahat Akkiraz, Serpil Efe, Saygın Şahin, Uğur Önür, Emre Dayıoğlu'nun da konser vereceğini aktaran Öztürk, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Halil Öztürk, etkinlik alanında bakım onarım, ilaçlama ve güzelleştirme çalışmaları da yaptıklarını bildirdi.