Elif Sanchez'den 3 dilde unutulmaz konser - Haberler

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 'Caz da söylerim ama türküler benim evim' diyerek ilk albümüyle adından sıkça söz ettiren Elif Sanhcez, 3 dildeki performansı ile caz ve türkü severleri büyüledi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konserde Elif Sanhcez, izleyicilerle buluştu. Konsere Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile çok sayıda sanatsever izledi. Yeni albümü mi Voz'dan İspanyolca şarkılarla birlikte, Türkçe ve Azerice 'Evlerinin Önü Mersin', 'Aman Avcı', 'Aman Ayşem', 'Bulut Bulut Üstünde' gibi dillerden düşmeyen türkülerin caz düzenlemelerini seslendiren sanatçı Elif Sanhcez, konser bitimi dakikalarca ayakta alkışlandı.

11 Haziran tarihine kadar 'Müzik Birleştirir' temasıyla 20'inci kez hayat bulan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 3'ü ücretsiz toplam 12 etkinliğe ev sahipliği yapacak.