Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından 'Deprem' adlı şiir kaleme aldı ve bu şiir müziğe aktarıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, deprem şiiri yazdı. Gürbüz'ün şiiri şarkı haline getirildi.

6 Şubat tarihinde yaşanan ve 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Elbistan Belediye Başkanı 'Deprem' adlı şiir kaleme aldı. Gürbüz'ün kaleminden çıkan ve depremin tüm etkisinin dizelere eklendiği şiir, daha sonra müziğe aktarıldı.

Gürbüz'ün şiiri şu şekilde:

Uyandı şehir

Yürek dağladı kara haber

Şafak vakti titredi gökyüzünde bu yıldızlar

Topraklar inletti anne duası

Kırıldı umutlar, sel oldu gözyaşlar

Enkazın kötü kokusu şehrimi sardı

Bundan nasıl büyük bir acı var

Bir anda çöktü dünya yıkıldı masum evler

Kucakladı enkaz acının hüznüyle çığlıkları

Gözlerde hüzün yürekte yangın

Hava soğuk kimse üşümedi

Çığlık çığlık kıyamet ortasında

O gece büyüdü şehirdeki bütün çocuklar

Karanlıkla çevrili masumiyetin uykusuna dalan şehir

Çocukların mı kayıp? Yavruların mı kayıp?

Uyan uyan uyan

Kuşlar sustu yüreğimde hüzün serildi

Acılar dans etti gözyaşlarım sel oldu

Gecenin karanlığında yitip giden umutlar gibiyim inan

Kırılan kalplerde birer yara açtı

Enkazın altında kaybolan masum yüzler binler gitti

Acının kokusu tenimde kırgınlığımı hatırlat bana

Yüzün mü anılar dolu sokaklar acının ve sevginin izlerini taşıyan her şey var burda

Gel gör

Seni nasıl özledim

Gel gör

Sizi nasıl özledim

Gel gör

Yüreğim dayanmaz artık

Gel gör

Bu yarayı beraber sardık

Gel gör

Seni nasıl özledim

Gel gör

Sizi nasıl özledim

Gel gör

Yüreğim dayanmaz artık

Gel gör

Bu yarayı beraber sardık - KAHRAMANMARAŞ