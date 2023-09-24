Elazığlı Genç Kuaförler 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivalini Bekliyor

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu ve Eurocup Türkiye işbirliği ile 31 Ekim 3 Kasım arasında Antalya'da gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivaline katılacak Elazığlı kuaförler dört gözle festivalin başlamasını bekliyor. Festivalde eğitim ve seminerler düzenlenecek.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu ve Eurocup Türkiye işbirliği ile 31 Ekim 3 Kasım arasında Antalya'da gerçekleşecek 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivalini Elazığlı genç kuaförler dört gözle bekliyor.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu ve Eurocup Türkiye işbirliği ile 31 Ekim ile 3 Kasım arasında Antalya'da gerçekleşecek. 5'incisi düzenlenen Uluslararası Güzellik Sanatları Festivaline katılacak Elazığlı kuaförler dört gözle festivalin başlamasını bekliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kuaförler tarafından festivalde eğitim ve seminerleri verilecek.

Eurocup Türkiye Başkanı Gökhan Hamarat ise bu etkinliğin genç kuaförlere faydalı olacağını belirtti. - ELAZIĞ