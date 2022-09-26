Elazığ kültür sanat haberleri... Elazığ'da alevli davul şov Kültür Sanat Haberleri Gelen Elazığ haberlerine göre Elazığ'da alevli davul şov Kosovalı Mamican'dan davul şov: Ağzında meşale ve alev alan şapkası ile davul çaldı Elazığ'da Kosovalı Mamican olarak bilinen davulcu, bir düğünde ağzında meşaleyle şapkası alevler içinde davul çaldı. Elazığ'da alevli davul şov Kosovalı Mamican'dan davul şov: Ağzında meşale ve alev alan şapkası ile davul çaldı ELAZIĞ - Elazığ'da Kosovalı Mamican olarak bilinen davulcu, bir düğünde ağzında meşaleyle şapkası alevler içinde davul çaldı. Elazığ'da katıldığı düğünlerle adından söz ettiren Kosovalı Mamican lakaplı davulcu, yine ilginç bir işe imza attı. Ağzını aldığı meşaleyi başka birine yaktıran Kosovalı Mamican, alevler altında kendinden geçerek davul çalıp yere yattı. Şapkasını da yakan Kosovalı Mamican, kendinden geçerek davul çalmaya devam etti. O anlar, düğüne katılanlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Kültür Sanat Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay Elazığ Kültür Sanat Haberler

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