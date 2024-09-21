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Elazığ'daki Müze, Narin'in Adını Yaşatıyor

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Elazığ'daki Kahve Fincanı Müzesi'nde yaşatılacak. Bir aile, Narin adına fincan bağışlayarak müzede sergilenmesini sağladı.

Türkiye'de tek olan bu müzede Narin'in ismi de yaşatılacak

ELAZIĞ - Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Elazığ'da yer alan Türkiye'nin tek olan ve Atatürk'ün kullanmış olduğu fincanın da yer aldığı Kahve Fincanı Müzesi'nde yaşatılacak.

Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği tarafından Harput Mahallesi'ne kazandırılan Kahve Fincanı Müzesi, açılışının yapıldığı 29 Ekim 2023'ten bu yana ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Teşhir edilen fincan sayısı zamanla 6 bine ulaştı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Elazığ'daki Kahve Fincanı Müzesi'nde yaşatılması için destek verildi. Elazığlı bir aile, Narin adına bir fincan bağışlayarak müzede sergilenmesini sağladı. Fincanların koruyup sergileme sorumluluğunun önemine değinen ETUDER Başkanı Ahmet Bulut, müzeye olan ilginin giderek arttığını belirtti.

Öte yandan müzede, aralarında Atatürk'ün kullandığı fincan başta olmak üzere İngiltere'den Osmanlı'ya gelen fincan, üzerinde 12 Hayvanlı Türk Takvimi olan fincan takımı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve bir çok bürokratın kullandığı veya bağışladığı fincanlar yer alıyor.

Narin adına getirilen fincan müzede sergilenmeye başlandı

Elazığlı bir ailenin Narin adına Müzeye fincan bağışladığını ifade eden ETUDER Başkanı Ahmet Bulut, "Harput Kahve Fincanı Müzesindeyiz. Fincan akımı devam ediyor. Bugün bizi sevindiren bir şey daha oldu. Bir aile müzemizi ziyaret etti ve bize 5 fincan getirdiler. 4 tanesine kendi isimlerini yazdırırken son zamanda ülkemizin gündemi olan, hepimize de vicdan azabı yaşatan Narin adına bir fincan bırakmak istediler. Biz de kabul ettik, fincanlarını aldık. Şu anda onu da burada sergiliyoruz" dedi.

"Emanetimizdir, onları mutlaka koruyup sergilemek zorundayız"

Müzede birçok değerli fincanın yer aldığını dile getiren Başkan Bulut, "Müzede çok kıymetli fincanlar da var. Bu fincanlar içerisinde İngiltere'den Osmanlı'ya gelen fincan dahil olmak üzere üzerinde 12 Hayvanlı Türk Takvimi olan takım, 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'ı ziyaretleri sırasında kullanmış olduğu fincan olmak üzere çok değerli fincanlarımız var. Yoğun bir ilgi görüyoruz. Fincan akımı devam ediyor. Şu anda fincan sayımız 6 binin üzerinde. Bu rakamın giderek artacağı kanaatindeyiz. Buraya gelen bütün fincanlar bizim emanetimizdir. Onları mutlaka koruyup sergilemek zorundayız" şeklinde konuştu.

Elazığ'daki Müze, Narin'in Adını Yaşatıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Kültür Sanat

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