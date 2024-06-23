Elazığ'daki höyük, manzarası ile dikkat çekiyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan höyük, manzarası ile dikkat çekerken köylüler, kazı çalışması başlatılarak alanın turizme kazandırılmasını istiyor.

Keban ilçesine bağlı Dürümlü Köyü'nde bulunan höyük, konumu ve manzarası ile dikkat çekiyor. Keban Baraj Gölüne sıfır ve bölgeye hakim konumda bulunan höyüğün Urartu ve Romalılar döneminde kaldığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 10 yıl önce sit alanı ilan edilen ve jandarma tarafından korunan höyük, kaçak kazılarında hedefi haline geliyor. Rivayetlere göre içerisinde Urartu kralının mezarlı olduğu söylenen bölgede köy sakinleri, kazı çalışması yapılarak bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

Kaçak kazılarla tahrip edilmiş

Höyük hakkında bilgi veren köy sakinlerinden Nedim Kılınç, "Keban ilçesine bağlı Dürümlü Köyü'nde bulunuyor. Doğma büyüme bu köydeyiz. Bu höyük, Urartular veya Romalılar döneminden kalma bir yerdir. Keban Barajına sınır bir yerde yer alıyor. Manzarası güzel. İçerisinde ne olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz ama kaçak kazı yapan vatandaşlar buraya gelerek burayı tahrip ediyorlar. Onun dışında burası hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Burası yaklaşık 10 yıldır sit alanıdır. Kolluk kuvvetlerimiz burada sürekli devriye atıyor ama her ne kadar devriye atsalar da kaçak kazı oluyor. Burada şimdiye kadar bir kazı çalışması başlatılmadı. Bizde burada bir kazı çalışmasının başlatılmasını isteriz. Tarihi bir yer, vatandaşlar burayı gelip görsün ve turizme kazandırılsın. Rivayete göre burada Urartu kralının mezarı var diyorlar. Vatandaşlar da bu rivayetlere inandığı için gelip burada kaçak kazı yapıyorlar. Köy halkı olarak buraya kaçak kazı yapanlardan usandık. Çok insan geldiği için insan ister istemez rahatsız oluyor. Kimin geldiği belli değil" ifadelerini kullandı.