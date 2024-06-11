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Elazığ'da Tiyatro Zamanı Projesi ile Gençler Sahne Alıyor

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Elazığ'da ortaokul ve liselerde okuyan yetenekli öğrenciler, Tiyatro Zamanı Projesi kapsamında aylar süren provalarla hazırladıkları oyunları sahneliyor. Proje, gençleri sanatla buluşturmayı, yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamayı ve tiyatroya ilgilerini artırmayı amaçlıyor.

Elazığ'da hayata geçirilen proje kapsamında ortaokul ve liselerde okuyan yetenekli öğrenciler, aylar süren provalarla hazırladıkları tiyatro oyunlarını sahneliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gençleri sanatla buluşturmak, yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamak, sanatsal yeteneklerini ve tiyatroya ilgilerini artırmak amacıyla "Tiyatro Zamanı Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda kent merkezindeki 46 lise ve 66 ortaokulda edebiyat öğretmenleri ve danışman öğretmenler tarafından tiyatro kulüpleri kuruldu.

Okulların konferans salonlarında oluşturulan mini tiyatro sahnelerinde gençler, aylar süren çalışma sonucu tiyatro oyunları hazırladı.

Öğrenciler, bu oyunları okullarda hem öğrencilere ve öğretmenlere hem de velilere sahneliyor.

Proje, bugüne kadar hiç tiyatroya gitmeyen ve bu sanat dalı ile ilgilenmeyen öğrencilerin de yeteneklerini keşfetmesine olanak sağladı.

"Arkadaşlarımızın hepsi okullarında tiyatro kulübü oluşturdu"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, projeyle binlerce öğrenciyi sanatla buluşturarak, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentteki tüm ortaokul ve liselerde bu projeyi uyguladıklarını ifade eden Yiğit, "Öğrencilerimizin ana dil yeterliliklerini, becerilerini geliştirmek, dilimizin zenginliklerini, öğrencilerimizde daha da artırmak, kendilerini ifade edebilme becerilerini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Koordinatör öğretmenlerimizle toplantılar yaptık. Bu doğrultuda arkadaşlarımızın hepsi okullarında bir tiyatro kulübü oluşturarak ve tiyatro ekibi kurarak çalışmalar yaptı." dedi.

"Bazı okullarımız birden fazla oyun çıkarmaya başladı"

Yiğit, ilk kez tiyatro oyununda rol alan öğrencilerin önce zorlandığını ancak zamanla güzel eserler sahnelemeye başladıklarını belirterek, "Son bir aydır her gün okullarımızda bir oyunumuz sergileniyor. Bu oyunları öncelikle öğretmenleri nezaretinde kendi arkadaşlarına, daha sonra da kültür merkezlerinde sergiliyorlar. Bu da bizi çok mutlu etti. Bazı okullarımız birden fazla oyun çıkarmaya başladı." diye konuştu.

Gençlerin bu tür projelerle desteklenip yeteneklerinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Yiğit, öğrencileri sosyal projelerle desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Öğrencilerin de bu sanat dalına daha önem vermeye başladığını, tiyatronun okulun ana gündemi haline geldiğini aktaran Yiğit, projenin her yıl uygulanacağı bilgisini paylaştı.

"Öğrencilerimizde tiyatro zevki oluştu"

Öğretmenlerden Caner Oğuz da projeyi okulda duyurduklarında öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

İlk işlerinin okulda bir tiyatro köşesi oluşturmak olduğunu anlatan Oğuz, şöyle devam etti:

"Daha önce hiç tiyatroya gitmeyen ve tiyatronun ne olduğunu bilmeyen öğrenciler, bu oyunumuz sayesinde tiyatro izledi. Oyun olduğu zaman öğrenciler velileriyle birlikte izlemeye geliyor. Çok hoşnut kaldılar. Bu gösterilerimizi defalarca izleyen öğrencilerimiz oldu. Öğrencilerimizde tiyatro zevki oluştu. Dekor ve kostümlerimizi velilerimizden temin ettik. Çok alkış aldık. Öğrencilerimiz de mutlu oldu. Yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda başarılı olduklarına inanıyorum. Velilerimiz de öğrencilerle gurur duydu."

"Bana öz güvenli olmayı öğretti"

Öğrencilerden İrem Polat ise duyunca hemen çalışmaya dahil olduğunu belirterek, "Böyle bir fırsatı kaçırmak istemedim. Çok güzel oyun oynadık, emek verdik, eğlendik. Bizi destekleyen çok fazla kişi vardı. Herkese teşekkür ediyorum. Tiyatro ile stres atıyoruz. Daha önce böyle büyük imkanlarımız yoktu. Şimdi sahneye çıkmaya, öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın önünde oyun oynamaya başladık, sosyalleştik. Tiyatro bana öz güvenli olmayı öğretti. Kalabalıkta pek konuşabilen bir insan değildim, tiyatro sayesinde bu korkumu da yendim." şeklinde konuştu.

Abdülkadir Demirkıran, ilk defa bir oyunda yer aldığını, sahnelemek için gösterdikleri çabanın kendilerine çok şey kattığını söyleyerek, "Tiyatroya hiç yeteneğimin olmadığını düşünüyordum. Yeteneğimizi keşfettik. Herkes sahnelediğimiz oyunu çok beğendi." ifadelerini kullandı.

Mikail Avcı da güzel bir oyun sahneleyip büyük alkış aldıklarını dile getirdi.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Avcı, "Kendimi bulmamı sağladılar. Tiyatro sayesinde büyük bir yeteneğim olduğunu keşfettim. Konservatuvar okumayı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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