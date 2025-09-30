Elazığ'da Tarih Su Altında Keşfediliyor

Elazığ'da bir grup gönüllü dalgıç, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulu baraj göllerine dalış yaparak su altındaki tarihi kalıntıları görüntülüyor.

Dalış eğitimi bulunan, aralarında emeklilerin de bulunduğu doktor, antrenör gibi farklı mesleklerden 6 kişi, su altında farklı medeniyetlerin izlerini keşfedip tanıtmak için "Anadolu'nun Derinlikleri Projesi"ni hazırladı.

Projeyi hayata geçirmek için ayın belirli günlerinde yöre halkı ve akademisyenlerden aldıkları bilgi doğrultusunda Keban, Karakaya ve Dicle Baraj göllerine dalış gerçekleştiren dalgıçlar, gördükleri farklı medeniyetlere ait kalıntıları kayıt altına alıyor.

Su altında tarihin izini süren, yazıt, kilise, köprü ve tünel kalıntılarını su altı kamerasıyla görüntüleyen ekip, bu kayıtlarla hazırlayacakları belgeseli sosyal medyada paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

"Su altında tarihe yolculuk yapıyoruz"

Ekibin dalış koordinatörü Nizam Kaya, AA muhabirine, bu çalışmayla su altındaki farklı medeniyetlere ait izleri belgelendirmek istediklerini söyledi.

Gönüllü ekiple çalışmayı yürüttüklerini ifade eden Kaya, "Su altında kalan tarihi gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Yüzlerce dalış noktası tespit ettik. 50'ye yakın bölgede çalışma yaptık, 3 bölgeyi belgelendirdik. Su altında Fırat ve Dicle'nin kadim medeniyetleri var. Birçok noktada hanlar, hamamlar, kiliseler, höyükler, köprüler var. Su altında tarihe yolculuk yapıyor, bu yolculuğu ekranlara da taşımak istiyoruz. Daha önce bireysel dalışlar yapılsa da ekip halinde su altında kalan medeniyetlerin tespiti için dalış ilk defa yapıldı." dedi.

Kaya, dalış yapacakları yeri tespit etmeden önce o bölgenin tarihsel yapısıyla ilgili çalışma yürüten akademisyenlerle görüştüklerini, dalış yapacakları mevkiyi haritalandırdıklarını belirtti.

Onlarca dalış yaparak suyun derinliği, sıcaklığı, gördükleri yapının tarihi olup olmadığı, kalıntıların özelliğiyle ilgili tespitler yaptıklarını anlatan Kaya, "Su altı çok farklı bir dünya. Keşiflerle başlıyor, dalışlarla devam ediyor. Sonrasında bilimsel donelerle destekleyerek bu görüntülere belgesel niteliği kazandırıyoruz." diye konuştu.

"Anadolu'nun derinliklerini tüm insanlara duyurmak istiyoruz"

Ekibin güvenlik ve keşif sorumlusu Faruk Gül de Kömürhan Köprüsü, Hastek Kalesi gibi birçok noktadan dalış gerçekleştirdiklerini, aldıkları kayıtlarla gördükleri tarihi kalıntıları su üstüne taşımış olduklarını dile getirdi.

Herkesin dalış yapıp bu güzellikleri görme fırsatı bulamadığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız üniversitede tez olacak bilimsel açıklamalar da içeriyor. Bu bölgede geçmişte yaşayan insanlar izler bırakmış. Bu izleri dalış yaptığımız zaman gördüğümüzde çekim sırasında çok duygulanıyoruz. Bir de bu kayıtları alıp profesörlerimizle görüşüp bilgileri derlediğimiz zaman aldığımız mutluluğu tarif edemem. Anadolu'nun derinliklerini tüm insanlara duyurmak istiyoruz."

Kısıtlı imkanlarla dalış yaptıklarından bahseden Gül, görüntüledikleri tarihi kalıntıların geleceğe taşınması noktasında bu projeye çok önem verdiklerini, çok titiz çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ekipte yer alan doktor Fatih Sever ise projede hem doktor hem de su üstü güvenlik amiri olarak görev aldığını, dalgıçların dalış öncesi ve sonrası sağlık kontrollerini yaptığını, ayrıca dalış esnasında olası acil durumla karşılaşıldığında müdahale etmek için su üstünde gözetmenlik yaptığını belirtti.