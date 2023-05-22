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Elazığ'da gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı

Kültür Sanat Haberleri

Elazığ'da gelincikler tarlaları kırmızıya boyadıELAZIĞ Elazığ'da son yağışlar sonrası tarlalar gelinciklerle kırmızıya bürünürken, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.

Elazığ'da gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı

ELAZIĞ Elazığ'da son yağışlar sonrası tarlalar gelinciklerle kırmızıya bürünürken, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.

Doğal zenginlikleri ve tarihi dokusuyla bilinen bir şehir olmasının yanı sıra Elazığ, gelincik tarlalarıyla da kendine özgü bir cazibe merkezi haline geldi. Kentte son dönemde yaşanan yoğun yağışlar, doğal güzellikleriyle tarlaları da adeta bir gelincik denizine dönüştürdü. Merkeze bağlı köylerdeki tarlalarda açan gelincik çiçekleri, tarlaları kırmızıya bürüyerek görsel bir şölen oluşturdu. Doğal olarak gelincik, tarlalarda göz alıcı bir manzara oluşturdu. Kırmızının her tonunu sergileyen bu çiçekler, yeşilin arasında adeta bir renk cümbüşü ortaya çıkardı. Havadan dron ile çekilen görüntüler, masalsı ve etkileyici bir atmosferin izlenimini verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Kültür Sanat

Elazığ Kültür Sanat Haberler

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