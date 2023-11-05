Elazığ'da Deprem Sergisi Açıldı

Elazığ'da Kamp Kulübü tarafından başta 24 Ocak Elazığ depremi ve son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin anısına fotoğraf sergisi düzenlendi.

Elazığ'da Kamp Kulübü tarafından 24 Ocak Elazığ depremi başta olmak üzere son olarak da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Deprem Sergisi açıldı. Valilik meydanında açılan sergide, deprem anına ait fotoğraflar yer alırken, hayatını kaybeden vatandaşlar için de tatlı ikramında bulunuldu.

2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle o günleri tekrardan yad etmek ve hatırlatmak için sergi düzenlediklerini belirten Elazığ Kamp Kulübü Başkanı Kamuran Aşar, "Bu sergide 11 şehirde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için halkımıza tatlı ve çay ikramında bulunduk. Buradaki insanların depremin bir gerçek olduğunu kabullenmesi gerekiyor. Acımız taze ancak ihmaller ve yapılan eksik işlerden dolayı insanlar hayatını kaybetti. Bunu tekrardan hatırlatmak ve depremin gerçek olduğunu hatırlatmak istedik. Bu vesileyle de düzenlemiş olduğumuz açık hava sergisinde insanlarımız o günleri tekrardan hatırladı. Bizde Elazığ Kamp Kulübü olarak 11 şehirde arama kurtarma faaliyetlerinde, lojistik yardımlarla birlikte ekiplerle birlikte sahadaydık. Ciddi anlamda ülkemiz için büyük bir felaketti. İnşallah bir daha bugünleri yaşamayız fakat deprem gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor" dedi. - ELAZIĞ