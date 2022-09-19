Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde bulunan amfora parçaları birleştiriliyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki kazılarda bulunan amfora parçaları birleştiriliyor.

Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte 28. dönem arkeolojik çalışmalar, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu öncülüğündeki ekip tarafından sürdürülüyor.

Ekip, antik dönemlere özgü çömlek olarak tanımlanan amforalar üzerine yaptıkları çalışmalarda elde edilen buluntuların çizim, tasnif, tanımlama ve fotoğraflama işlemlerini yürütüyor.

Çömlek parçalarını özenle birleştiren ekiptekiler, restorasyonu tamamlanan eserleri Mersin Arkeoloji Müzesi'ne ulaştıracak.

Antik kentteki çalışmalar 22 Ekim'e kadar sürecek.

Birbiriyle uyumlu parçalar seçiliyor

Kızılarslanoğlu, gazetecilere, bu sezon ağırlıklı olarak buluntuların ve arazideki eserlerin restorasyonu üzerine çalıştıklarını söyledi.

Elde edilen buluntuların özenle incelendiğini belirten Kızılarslanoğlu, "Antik kentin kendi üretimi olan Geç Roma 1 amforalarıyla ilgili bir çalışma yürüttük. Yaklaşık 11 bin parça seramiğin istatistiki verisi elde edildi, tanım ve tasnifi yapıldı. Birbiriyle uyumlu olabilecek parçalar seçilerek restorasyon çalışmalarına başlandı. Amacımız, Mersin Arkeoloji Müzesi'ndeki Elaiussa Sebaste bölümü için teşhir edilecek eserlerin hazır hale getirilmesi." dedi.

Kızılarslanoğlu, Elaiussa Sebaste'nin önemli bir liman kenti olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Liman kenti Elaiussa Sebaste'ye bağlı kırsal yerleşimlerin, çiftliklerin ürettiği zeytinyağı ya da diğer ürünler bu amforaların içerisine konuyor ve gemilere istiflenerek dünyanın farklı bölgelerine ticaretle gönderiliyordu. Bu amforaları biz, İngiltere'den Hindistan'a kadar pek çok farklı coğrafi alanda bulabildik. Bilimsel yayınlarda, literatür ve o bölgelerdeki kazı çalışmalarında da bu amforaların bulunduğuna dair belgeler var. Onun için özellikle Roma Dönemi'nde kurulan ve büyüyen bir kent olan Elaiussa Sebaste, milattan sonra 5. ve 6. yüzyılda, iki limanının da faydasıyla çok büyük bir ticaret merkezi haline gelmiş.

Buluntu ve mimari yorumlamalar kentin sadece ticaret merkezi değil aynı zamanda üretim merkezi olduğu anlamına da geliyor. Kentin etrafındaki çiftliklerin yoğun üretim yaptığını da gösteriyor. Bu nedenle Elaiussa Sebaste'yi, üretim ve ticaret kenti olarak da adlandırabiliriz aslında."

Antik kentin, Roma Dönemi'nde kurulduğunu dile getiren Kızılarslanoğlu, "Bizim şu ana kadar tespit ettiğimiz 6 fırın var. Bu fırınlar, milattan sonra 5. yüzyılın ardından aktif olarak amfora, testi, kandil ve günlük kullanım kaplarını üreten fırınlar." ifadesini kullandı.