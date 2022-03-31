El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor

İhlas Haber Ajansı - Fazilet Çomruk - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor Kahramanmaraş'ta el emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işlenerek hazırlanıyor.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta el emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işlenerek hazırlanıyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesinde Osmanlı döneminden kalma 'sırıklı yorgan' yapan Ali Kösesakal yorganları, düğün hazırlığındaki çiftlerin çeyizlik için talep ettiğini belirtti. Sipariş üzerine hazırladıkları yorganların tamamen doğal olduğunu belirten Kösesakal, el emeği göz nuru ipek, yün ve elyaf yorganlara talebin yoğun olduğunu söyledi. Kösesakal, "Müşterilerin isteğine göre ister saten, ister kadife ve kenarları ise fırfırlı yapıyoruz. Yapılan yorganlar makinaya atılıp yıkanabiliyor. Biz bunları isterlerse sim sırma kapak, sim sırmalı yorgan yapabiliyoruz. Beyaz yorgan, döşek, minderler yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Yorganlarımızın fiyatı ise yapımına göre değişiyor. Bin-bin 250 TL arasında değişiyor" dedi.

El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor

El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor

El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Kültür Sanat

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Osmanlı, Düğün, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title