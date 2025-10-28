Ekmekli Köyü'nde Kadınlar Kooperatifi ile Pekmezli Yufka Üretimi Artıyor

Erzincan'ın Ekmekli köyünde yıllardır yapılan "pekmezli yufka", kooperatifle güç birliği yapan kadınların geçim kaynağı haline geldi.

İl merkezine bağlı Ekmekli köyünde yaşayan ve köyde uzun yıllardır tüketilen pekmezli yufkayı kazanç haline getirmek isteyen 10 kadın, Vali Hamza Aydoğdu'nun desteğiyle 4 ay önce Sılbıslı Kadınlar Kooperatifini kurdu.

Köydeki tandırlarında pekmezli yufka başta olmak üzere erişte, kete, gözleme gibi yöresel ürünleri üretmeye başlayan kadınlar, ürünlerini kentteki esnafa satarak kazanç sağlamaya başladı.

Şehirde kısa sürede adları duyulan kadınlar, il dışında yaşayan hemşehrilerinden gelen taleplere de karşılık verip kargoyla siparişleri ulaştırıyor.

Güç birliği yapıp kazanç sağlayan kadınlar, içerisinde doğal dut pekmezi, tereyağı ve ceviz bulunan pekmezli yufka tatlısının tescil edilip markalaşmasını istiyor.

"Erzincan halkı bize destek oldu"

Sılbıslı Kadınlar Kooperatifi Başkanı Tülay Baydaroğlu, AA muhabirine, davet üzerine köylerine gelen Vali Hamza Aydoğdu'nun pekmezli yufkayı çok beğendiğini ve kooperatif kurmaları konusunda kendilerine destek olduğunu söyledi.

Kooperatif sonrası çalışmalara başladıklarını ifade eden Baydaroğlu, şöyle konuştu:

"Sağ olsun Erzincan halkı bize destek oldu. Sipariş verenler var. Siparişlerimizi Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine kargoyla gönderiyoruz. Kuruluş amacımız, kadın istihdamını köyde de olsa devam ettirebilmek. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bize bir bina tahsis etti. Şu an tadilat aşamasında. Sonra da kadınlarımızla beraber daha fazla ne üretebiliriz aşamasına geçeceğiz. Hepimiz ev hanımıyız. Hepimizin sorumlu olduğu çocukları var. Onlardan, ailemizden feragat ederek bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Köyümüzün eski adı Sılbıs olduğu için kooperatife bu ismi verdik."

Baydaroğlu, pekmezli yufkanın köylerinde çok uzun zamandan beridir yapıldığını anlatarak, "Genellikle ramazanlarda yediğimiz bir ürün çünkü çok tok tutuyor. Erzincan'a bir değer katmaktan çok memnun olduk. Şeker hastaları korkmadan yiyebilir çünkü dut, içerisinde şeker barındırmayan bir ürün." dedi.

"Çok şükür hayalim gerçekleşti"

Kadınlardan Rahime Sudaş ise adlarının kısa sürede şehirde duyulduğunu ve il dışından hemşehrilerinden de talepler geldiğini belirterek, "Sağ olsun İstanbul'dan, Ankara'dan siparişler oluyor, kargoyla gönderiyoruz. Bu benim hayalimdi, çok şükür hayalim gerçekleşti. Şu an çok mutluyum." diye konuştu.

Nagihan Bayrak da çalışmalarına Vali Aydoğdu'nun öncü olduğundan bahsederek, "Buradan sağladığımız kazançla da aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bizler ev hanımları olarak böyle bir yola adım attık. Bütün kadınlar da kendi köyleri için böyle cesaretlenip emeklerini, ürünlerini tanıtabilirler." ifadelerini kullandı.