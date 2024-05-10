Erzurum, EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörlüğü Ofisi'ni açtı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörlüğü Ofisi" törenle açıldı.

Erzurum Kalesi önünde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci korosunun türküleriyle devam eden programda, TRT sanatçısı Mehmet Çalmaşur da "Sarı Gelin" türküsünü seslendirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, EİT 4. Turizm Bakanları Toplantısında "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen, medeniyetler kavşağı Erzurum'da Türk dünyasını ağırlayacak olmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrin, Türk kültürünün büyük ölçüde sürekliliğini sağlayan kadim merkezlerden birisi olduğunu ifade eden Çiftçi, "Erzurum ve Türk dünyası motiflerinin bulunduğu kış sokağının oluşturulmasından sempozyumlara, gastronomi faaliyetlerinden geleneksel sporlara, şenliklere, kültür ve doğa gezilerine kadar değişik etkinlikler planlamış bulunmaktayız." dedi.

Çiftçi, açılışını yaptıkları koordinasyon merkezinin hayırlı olmasını diledi.

"İnşallah Erzurum yakın bir gelecekte turistlerle kaynayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentin "2025 Turizm Başkenti" olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

Erzurum'un doğa, kış ve inanç gibi her türlü turizm potansiyeline sahip olduğunu anlatan Sekmen, "İnşallah Erzurum yakın bir gelecekte turizm odağı olup turistlerle kaynayacak." dedi.

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık da yatırımlarla donatılan kentin organizasyona hazır olduğunu dile getirdi.

Kentte başta kültür ve turizm olmak üzere birçok alanda ciddi bir canlılık olacağını ümit ettiklerini vurgulayan Çığlık, şöyle konuştu:

"Şehrin önemli turistik ve kültürel değerlerini, tarihi ve kadim eserlerini tanıtım için bir fırsat olduğunu değerlendireceğiz. Turist, şehre ekonomik anlamda değer katar, ticari olarak ürettiğimizi yerinde pazarlama fırsatı sunar. Bu açıdan kalıcı sürekliliği olan, ekonomik girdisi olabilen programları koordine etmeye devam ediyoruz. Tüm bunlar bu başkent statüsü kazanmış şehrimizi canlı tutarak hareketliliğe sebep olacaktır. Erzurum tarihi İpek Yolu'nun önemli noktasında bulunması, Anadolu'nun en büyük tarihi yapılarına ev sahipliği yapmasıyla, son yıllarda turizme yönelik de büyük yatırımların yapılmasıyla, şehrin bu turizm potansiyeli ulusal ve uluslararası ziyaretçiler için çekim merkezi haline gelmiştir."

Çığlık, koordinatörlük ofisini tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve Vali Çiftçi'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ofisin açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.