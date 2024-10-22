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Eğitim ve Doğa Temalı Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Eğitim ve Doğa Temalı Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
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Öğretmen Akademisi Vakfı ve Garanti BBVA Yatırım iş birliğiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Sergi 23-25 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Galeri Alanı'nda ziyaretçileri bekliyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın, Garanti BBVA Yatırım desteği ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) iş birliği ile Türkiye genelinde düzenlediği eğitim ve doğa temalı fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Eğitimin doğayla olan bağını keşfetmek ve güçlendirmek için çekilen 177 fotoğraf arasından ödül alan 5 eser ve sergilenmek için seçilen 20 eser 23-25 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Galeri Alanı'nda izleyicilerle buluşacak.

Çoğunluğu eğitimci olan 47 katılımcının 177 eserinin yer aldığı yarışmada birinci 'Yarışlı Gölü' başlıklı fotoğrafıyla Ufuk Turpcan oldu. M. Turan Döner, 'Şimşekler ve Şehir' isimli fotoğrafıyla ikincilik ödülünü alırken, Muhammet Özen 'Balıkçı' isimli fotoğrafıyla üçüncülük, Merve Özen 'Anne Sevgisi' isimli fotoğrafıyla mansiyon, Salih Kuş 'Sabah Vakti' isimli fotoğrafıyla Garanti BBVA Yatırım özel ödülünün sahibi oldu.

Ücretsiz gezilebilecek sergi ile doğanın öğreticiliği ön plana çıkarılarak, doğaya karşı olan sorumlulukları hatırlatmak amaçlıyor. Sergilenen her fotoğraf ile doğanın sunduğu güzelliklerin ve bilgeliğin yanı sıra, insanın doğaya etkisini düşündürmek hedefleniyor. Sergi, herkesi daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmaya davet ediyor. Ödüllü eserlere ve sergilenmek için seçilen 25 esere ÖRAV'ın web sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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