Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki sergiye tepki gösterdi

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde (OMM), "Yas ve Haz" adlı karma serginin açılmasına tepki gösterdi.

Akar, yaptığı açıklamada, gösterime sunulanların sanat ve modernizim adı altında topluma dayatılamayacağını ifade etti. Sergide herhangi bir yaş sınırlaması olmamasını eleştiren Akar LGBT, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet değiştirme ameliyatları gibi konuları içeren görüntü ve simgelerle dolu bir sergi açıldığını, halihazırda da umuma açık halde ziyaretçi kabul etmeye devam ettiği bilgisini verdi.

Bu serginin sadece Eskişehirliler tarafından değil kente dışardan gelen yerli ve yabancı turistler tarafından her gün ziyaret edildiğini kaydeden Akar, şu değerlendirmede bulundu:

"Geleneksel Türk aile yapısını ve toplum ahlakını ifsat eden böylesi ahlaka mugayir bir sergiyi sanat ve modernizm adı altında sunmak, ne bu toplumun kültürü ne de ahlak anlayışına uygun değildir; toplumun değer yargılarıyla bağdaşmamaktadır. Şehrimizin tarihi, kültürel ve manevi mirasını kuşanmış Odunpazarı bölgesinde böylesine bir serginin açılması, bizler gibi bu konuda hassasiyet taşıyan herkesi rahatsız etmiş ve vicdanları yaralamıştır. Böylesi pespaye bir serginin açılmasını kınıyor, müze yetkilileri başta olmak üzere, OMM vakfı yöneticilerini ve mütevelli heyetini bu konuda daha hassas ve duyarlı olmaya davet ediyor, bu hassasiyeti taşıyan tüm kesimler adına bu serginin ivedilikle son bulmasını istiyoruz."