EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Ege Üniversitesi'nin düzenlediği 12. EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde dereceye giren filmlere ödüller verildi. 100'den fazla ülkeden 3 bin 111 film başvurusu yapıldı. Festivalde yapay zeka kategorisi de yer aldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde dereceye giren filmlere ödülleri törenle verildi.

EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende en iyi kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zeka ve jüri özel kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, törende yaptığı konuşmada, bu yıl festivale uluslararası ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Ersan, 100'den fazla ülkeden 3 bin 111 film başvurusu aldıklarını belirterek, "Bu rakamlar sadece istatistiki bir bilgi değil, dünyanın dört bir yanından 3 bin 111 hikayenin İzmir'de sanatseverlerle buluşması demektir. 435 film İran ve 429 film Türkiye'nin de başını çektiği bu yoğun ilgi Brezilya'dan Hindistan'a, İspanya'dan Çin'e uzanan küresel bir sinema köprüsü kurduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

Festivalin ilk kez yapay zeka kategorisini de kapsadığını anımsatan Ersan, bunun sinema teknolojisindeki yeniliklere sahip çıkma kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Sinemanın sadece estetik bir arayış, eğlence aracı olmadığını vurgulayan Ersan, şunları kaydetti:

"Sinema ağımızın vicdanı, kayıt altına alınan bir hafızadır. Bunlara en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Ekranlara yansımayan, objektiflerin görmezden geldiği trajediler yaşanıyor. Gözlerimizin önünde, Filistin'de insanlık onuru ve yaşam hakkı her gün ihlal ediliyor. Bu yüzden sinema bir lüks değil, bir zorunluluktur. Çünkü susturulan bir gerçeği dünyaya haykırır."

Ersan, festivalin amacının genç yetenekleri keşfetmek ve uluslararası platformda hikayeleri izleyiciyle buluşturmak olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından dereceye giren filmlere ödülleri verildi.

Etkinlikte ulusal yapay zeka kategorisinde Mert Can Altun'un "Mesafe", belgesel dalında Begüm Aksoy'un "Dünya Düz Değil", jüri özel ödülü dalında Gökhan Erdoğdu'nun "Acil Çoban Aranıyor", animasyon dalında Hamide Enise Aytekin'in "Behind", kurmaca kategorisinde Nevin Saygılı Yıldız'ın "Son Beş Dakika", uluslararası kurmaca dalında Javid Samadov'un "Uzun İnce Bir Yoldayım" filmleri birinci oldu.

Festival 2 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
