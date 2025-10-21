Haberler

EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi'nin 12. kez düzenleyeceği EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali, 25 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 100'den fazla ülkeden 3 bin 111 film başvurusuyla buluşan festival, sinema sanatına desteği ve genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyor.

Ege Üniversitesi'nin bu yıl 12'nci kez düzenleyeceği EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali, 25 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sinema sanatına destek olmayı, genç yetenekleri keşfetmeyi ve uluslararası platformda kısa filmleri izleyiciyle buluşturmayı hedefleyen festival, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Festivale, çeşitli ülkelerden 3 bin 111 film başvurusu yapıldı. Festivale en çok başvuru 435 filmle İran'dan geldi. Ayrıca, Türkiye'den 429, Brezilya'dan 215, Hindistan'dan 179, İspanya'dan153, Rusya Federasyonundan 113 ve Çin'den de 103 film festivalde yer aldı.

100'den fazla ülkeden ve bölgeden film gönderilen festivalde, bin 777'si kurmaca, 756'sı belgesel, 559'u animasyon kategorisinde yer alırken, bu yıl Yapay Zeka (AI) kategorisi 307 başvuru aldı.

Yarışmanın ödül töreni 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında yer alan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce destekleniyor.???????

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.