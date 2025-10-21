EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali Başlıyor

Ege Üniversitesi'nin bu yıl 12'nci kez düzenleyeceği EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali, 25 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sinema sanatına destek olmayı, genç yetenekleri keşfetmeyi ve uluslararası platformda kısa filmleri izleyiciyle buluşturmayı hedefleyen festival, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Festivale, çeşitli ülkelerden 3 bin 111 film başvurusu yapıldı. Festivale en çok başvuru 435 filmle İran'dan geldi. Ayrıca, Türkiye'den 429, Brezilya'dan 215, Hindistan'dan 179, İspanya'dan153, Rusya Federasyonundan 113 ve Çin'den de 103 film festivalde yer aldı.

100'den fazla ülkeden ve bölgeden film gönderilen festivalde, bin 777'si kurmaca, 756'sı belgesel, 559'u animasyon kategorisinde yer alırken, bu yıl Yapay Zeka (AI) kategorisi 307 başvuru aldı.

Yarışmanın ödül töreni 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında yer alan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce destekleniyor.???????