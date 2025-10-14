Haberler

Ege Üniversitesi'nde Türk Dünyasında Dil Birliği Konferansı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi ile Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği konferansta, Türk dünyasında dil birliğinin önemi ele alındı. Prof. Dr. Bekzhan Abdualıulı, dil birliğinin bilimsel işbirliğini güçlendireceğini vurguladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi arasındaki akademik işbirliği kapsamında Türk dünyasında dil birliğini ele alan konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde "Tarihi Dilcilik ve Türk Birliğinin Dil Modeli" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kazak Dilbilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekzhan Abdualıulı, Türk dünyasının ortak değerlerini korumada dil birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Türk dünyasında dil araştırmalarının ortak yürütülmesinin bilimsel işbirliğini güçlendireceğini ifade eden Abdualıulı, Türk Birliği'nin ortak bir dil modeli üzerine inşa edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Kültür Sanat
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Ülkeyi sarsan facia! Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi: 14 ölü

Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.