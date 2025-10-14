Ege Üniversitesi'nde Türk Dünyasında Dil Birliği Konferansı Düzenlendi

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi arasındaki akademik işbirliği kapsamında Türk dünyasında dil birliğini ele alan konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde "Tarihi Dilcilik ve Türk Birliğinin Dil Modeli" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kazak Dilbilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekzhan Abdualıulı, Türk dünyasının ortak değerlerini korumada dil birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Türk dünyasında dil araştırmalarının ortak yürütülmesinin bilimsel işbirliğini güçlendireceğini ifade eden Abdualıulı, Türk Birliği'nin ortak bir dil modeli üzerine inşa edilebileceğini kaydetti.