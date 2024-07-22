Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde Hemşirelik Tarihi Koleksiyonu Oluşturuldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi'nde oluşturulan Hemşirelik Tarihi koleksiyonu, 1955 yılından bu yana fakültede kullanılan araç gereç ve üniformaları bir araya getirdi.

EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, yaptığı açıklamada Hemşirelik Tarihi Koleksiyonu'nun ülke için bir ilk olduğunu belirtti.

Koleksiyonun ders ve bakım araç gereçleri ile 1854'den bugüne hemşire üniformalarını içerdiğini bildiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Fakülte olarak Prof. Dr. İsmet Eşer başkanlığında hemşirelik tarihi çalışma grubuyla beraber 1955 yılından günümüze kullandığımız ders araç gereçlerini, tıbbı malzemelerimizi ve dünyada kullanılan bazı hemşirelik üniformalarını içeren koleksiyonu oluşturduk. Koleksiyonumuzda 21 hemşire üniforması, 24 adet ders araç-gereci, 72 adet tedavi ve bakım araç-gereci sergilenmektedir. Ayrıca üniversitemizin ilk mezunu Hemşirelik Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Erefe tarafından yapılmış olan 'Florence Nightingale Büstü' de koleksiyon alanında yer bulmuştur."

Dönmez, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'den sonra Avrupa'da ilk lisans eğitiminin Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde verildiğini aktararak, bu nedenle Avrupalı hemşirelerin de koleksiyonlarını ziyaret ettiğine dikkat çekti.