Ege: Doksanlar müziğini özledim

Doksanlar müziğini özlediğini belirten Ege, dünyanın hızla değiştiğini ve bu değişime ayak uyduramadığını söyledi. Başarılı şarkıcı, klasikleşen şarkılarıyla müzik severleri mest etti ve performansıyla büyük beğeni topladı. Geceyi 'Sevdan Olmasa' şarkısıyla noktaladı.

Doksanlar müziğini de özlediğini belirten Ege "Dünya çok çabuk değişiyor. Açıkçası bu değişen dünyaya ayak uyduramıyorum " dedi.

Başarılı şarkıcı Ege dillerden düşmeyen ve klasikleşen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen müzik severleri mest etti. Enerjisiyle eğlencenin doruğa çıktığı akşamda performansıyla da parmak ısırttı.

Her şarkısında hayranlarından güçlü alkışları toplayan Ege, geceyi "Sevdan Olmasa " şarkısıyla noktaladı.