Efes Selçuk'ta Ahilik Haftası Kutlaması

Efes Selçuk'ta 36. Ahilik Haftası nedeniyle Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir kutlama programı düzenlendi. Konuşmacılar, ahilik kültürünün önemini vurgulayarak gelecek kuşaklara mesleki eğitimin önemini anlattılar.

Efes Selçuk'ta 36. Ahilik Haftası nedeniyle Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir kutlama programı düzenlendi. Kutlama programında konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ahilik kültürünün Efes Selçuk'ta yaşadığını belirtti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 36. Ahilik Haftası kutlama programında Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak Ahilik Haftası'na dair bir konuşma yaptı. Ahiliğin esnaf birliğinin ötesinde bir kavram olduğunu belirten Kamak Efes Selçuk esnafına bereketli ve bol kazançlar diledi.

Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Nevin Sayın, Ahiliğin ekonomik açıdan olduğu kadar toplumsal açıdan da önemli bir örgütlenme olduğunu belirterek; Ahilik sanatın, ticaretin ve mesleğin, güzel ahlakın doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere dayanan bir geleneğimizdir diyerek modern dünyada yer edinen tüketici hakları, kalite gibi kavramlar ve bu kavramların denetimini sağlayan kurumların temelinin ahilik teşkilatı aracılığıyla ticaret hayatına yerleştiğini dile getirdi.

YARININ ESNAFLARINI YETİŞTİRMEK BİZİM GÖREVİMİZ

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan Ahilik Haftası sebebiyle mesleki eğitimin esnaflığın devamı açısından önemine dikkat çekerek; "Ahilik bu topraklarda esnafların örgüt altında toplanması amacıyla kurduğu bir birliktir. Bu birliğin temeli, doğru ticaret, ahlaklı ticaret daha da önemlisi yardımlaşmadır" dedi. Gelecek kuşakların zanaat ve meslek öğrenmesi açısından mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Atlan, mesleki eğitimin milli eğitimin önemli görevlerinden biri olduğunun altını çizdi.

GIDA DAYANIŞMASINA İLK DESTEK ESNAFTAN

Efes Selçuk'ta Ahilik kültürünün yaşadığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Çocuklar için gıda dayanışmasına başladığımızda geçen sene esnaf odası bizim ilk iştirakçimiz, esnaflarımız ilk bağışçılarımızdı. Aslında bu şunun bir örneğiydi. Biz gıda dayanışması demiştik. Ama aslında dayanışarak birçok problemi ortadan kaldırabileceğimizi fark ettik. Cömertlikten vazgeçmeden ama her şeyden önce vicdani sorumluluğumuzla gönlümüzü açarak yan tarafa el uzatarak elini sıkmadan, yumuşakça birlikte adım atarak Ahilik Haftamız kutlu olsun" dedi.

Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar esnafın toplumsal hayatın merkezi olduğunu belirterek; "Tarih boyunca kasabalar pazarların etrafında kurulmuştur. Pandemide de gördük ki esnafsız hayat tatsız tuzsuz. Geldiğimiz şartlar itibariyle çıraklık eğitimimizin önemi daha fazla anlaşılıyor. Ahilik Haftamızın tüm kesimlere mutluluk, huzur getirmesini, esnafımıza kutlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ahilik Haftası Kutlaması şed kuşanma temsili tören gösterisi ile sona erdi.