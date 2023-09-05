Efeler Tarih Evi Açılıyor

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kentin geçmişine ışık tutan Efeler Tarih Evi kapılarını açıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği kültür-sanat projeleriyle de vatandaşlardan takdir topluyor. Kentin tarihini tozlu sayfalardan çıkararak her an taze kalmasını sağlayacak olan Efeler Tarih Evi'nde hazırlıklar tamamlandı. Şehrin geçmiş yıllara ait fotoğraf ve videolarının ziyaretçilere sunulacağı özel evde eski dönemlerdeki gündelik hayat ile gelenek ve görenekler tarihi evin odalarında canlı tutulacak. Tarihi günümüze taşıyacak ev, 7 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Köprülü Mahallesi 1632. Sokak Numara 8'de düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Efeler halkını bu anlamlı açılışa davet eden Başkan Atay, "Efeler'i 'Marka Kent' yapmak için sizlerden aldığımız güçle sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Hayatın her alanına dokunan projelerin kurdelelerini teker teker birlikte kesmekten mutluluk duyuyorum. Kentimizin geçmişini hep birlikte yaşatacağımız Efeler Tarih Evi'nin açılışına tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi. - AYDIN