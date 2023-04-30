Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç'un cenaze töreni düzenlendi

Kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybeden Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç için cenaze töreni düzenlendi. Törene, belediye başkanı, örgütlenme sekreteri, birim müdürleri, Alikoç'un ailesi, sevenleri ve belediye personeli katıldı. Alikoç'un özgeçmişi okundu ve Başkan Atay, Alikoç ile anılarını paylaştı.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç, kalp krizi nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitirdi. Alikoç için Efeler Belediyesi hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alikoç, düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı. Törene, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay, TÜM BEL-SEN Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen, birim müdürleri ile Alikoç'un ailesi, sevenleri ve belediye personeli katıldı.

Alikoç'un özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, TÜM BEL-SEN Örgütlenme Sekreteri Türkmen'in yaptığı konuşma ile devam etti. Veda töreninde gözyaşları eşliğinde konuşan Başkan Atay, Alikoç ile anılarını paylaştı. Atay, "Atatürk ilkelerine bağlı bir insandı. Çağdaş bir Türkiye'yi arzuluyordu. Örgütlenmeye çok önem veriyordu. Fırsat eşitliğinin yaratılması için cansiperane çalışıyordu. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

Törenin ardından Alikoç'un naaşı, defnedileceği Sultanhisar'ın Yağdere Mahallesi'ne uğurlandı.