Efeler Belediye Başkanı Atay, Tralleis Antik Kenti'ndeki Kazı Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tralleis Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Atay, kentin önemli simgeleri arasında yer alan ve halk arasında 'Üç Gözler' olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.