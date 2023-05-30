Efeler Belediye Başkanı Atay, Tralleis Antik Kenti'ndeki Kazı Çalışmalarını Yerinde İnceledi
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tralleis Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Atay, kentin önemli simgeleri arasında yer alan ve halk arasında 'Üç Gözler' olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tralleis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Atay, kentin önemli simgeleri arasında yer alan ve halk arasında "Üç Gözler" olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Tralleis'te Kazı Başkanlığı görevini yürüten Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca, Başkan Atay'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaret, antik kentteki projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.