Edremit'te "Yaşamdan Renkler" sergisi açıldı - Haberler

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Edremit'te "Yaşamdan Renkler" sergisi açıldı

AA - Hakan Firik - Kültür Sanat
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Edremit'te 'Yaşamdan Renkler' sergisi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Yaşamdan Renkler" sergisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Yaşamdan Renkler" sergisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

İnayet Çeltikçi ve Füsun Çakmak'ın yağlı boya resim ve taş boyama eserlerinden oluşan sergi, Ayşe Sıdıka Erke Müzesi'nde açıldı.

Edremit'te yaşayan ve hobi olarak başladıkları çalışmaları sanata dönüştüren sanatçıların eserleri ilgi gördü.

Sanatçılar, sergide yer alan 50 resim ve 40 taş boyama eserin satışından elde edilecek gelirin sokak hayvanlarının ihtiyacının karşılanması için harcanacağını bildirdi.

Sergi 15 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek.

AA / Hakan Firik - Kültür Sanat

Balıkesir, Edremit, Kültür Sanat, Haberler

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