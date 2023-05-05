Edremit Körfezi'nde Hıdrellez kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez kutlamaları devam etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez kutlamaları devam etti.

Hıdrellez dolayısıyla akşam saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, hava kararıncaya kadar Edremit Çayı kenarındaki toprağa sahip olmak istediklerinin resimlerini çizdi.

Dileklerini kağıtlara yazıp topladıkları çakıl taşlarını çaya atan vatandaşlar, ayrıca çay kenarında çakıl taşları ile ev ve araba şekilleri de yaptı.

Etkinliğe katılanlardan Kezban Adalı, Hıdrellez'e önem verdiklerini belirterek, "Dileklerimizi dileyeceğiz. Bütün yılın güzel bir şekilde geçmesini dileyeceğiz ve sabahında da yine parkta kahvaltımızı yapacağız. Bu gezinti yapıp, çiçek toplayacağız." dedi.

Dere kenarına dilek tutmak için gelen Ferda Çınar da dilekte bulunmak için geldiklerini anlatarak, "Çocuklarımızın sağlığı, sıhhati, başarıları için, evlerimizin sağlığı için Altınoluk tan geldik." diye konuştu.

Burhaniye ilçesinde de Hıdrellez kutlamaları kapsamında Karınca Deresi kıyısına akın eden çok sayıda kişi dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı.