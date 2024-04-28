Edirneli Bıçak Ustası Geleneksel Yöntemlerle El Yapımı Bıçaklar Üretiyor

Edirneli bıçak ustası Samet Yılmaz, köyüne kurduğu atölyede ham çeliğe şekil vererek geleneksel yöntemlerle el yapımı bıçaklar üretiyor.

Aile üyelerinin avcılığa olan ilgisi dolayısıyla genç yaşlarda bıçak üretimine merak duyan Yılmaz, 7 yıl önce Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki evinin bahçesine küçük bir atölye kurdu.

Geleneksel olarak üretim yapan bıçak ustalarını ziyaret edip kısa eğitimler alan Yılmaz, bu sürede ustalığını geliştirdi.

Profesyonel olarak 5 yıldır el yapımı bıçak üreten Yılmaz'a 2022 yılında bıçakçılık alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı kartı verildi.

El emeğiyle günler harcayarak ürettiği bıçakların yapımında kullandığı endüstriyel aletleri de imal eden Yılmaz, ocağın başında ısıttığı çelik ile farklı tasarımlarda bıçaklar hazırlıyor.

Doğa, kamp ve avcılıkla ilgilenenler Yılmaz'dan kendileri için özel üretim bıçaklar isterken, şefler de mutfaklarında kullanmak için bıçak talebinde bulunuyor.

Yurt içi ve yurt dışına satış yapan Yılmaz, bir bıçağı modeline göre farklılık göstermekle birlikte ortalama bir haftada hazırlıyor.

"Yaptığım usta ziyaretleri bana fikir verdi"

Atölyesinde çelikten avcı ve mutfak bıçağı imal eden Samet Yılmaz, AA muhabirine, küçük yaşlardaki üretim merakının ustalığa kadar uzandığını söyledi.

Evinin bahçesindeki atölyede el emeğiyle bıçak yaptığını belirten Yılmaz, "Yaptığım usta ziyaretleri bana fikir verdi. Fuar gezilerinde bulundum. Üretim aşamasının ardından vitrine çıkan bir bıçağın nasıl olması gerektiğini gördüm. O süreçten sonra yavaş yavaş eksiklerimi tamamladım." dedi.

Yılmaz, modern teknolojiden de faydalanıp bıçak yapımında kullanılan aletleri kendisinin tasarladığını dile getirdi.

Kaliteli el işi bıçak yapmanın ustalık ve doğru malzemeden geçtiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fırın, ocak ve dövme makinesini kendim tasarlayıp ürettim. Özellikle dövme esnasında kömürlü ocağımı ve ısıl işlem esnasında elektrikli ocağımı daha kaliteli ürün sunabilmek için kendim yaptım. Bıçak yapımında öncelikle ham maddeyi doğru seçmek lazım. İyi bir çelik olmalı. Daha sonra çok eskilere dayanan dövme tekniklerini uygun ısıda yapmak gerekiyor. Ardından yüzeyi pürüzsüz hale getirmek için zımpara makinesi kullanıyoruz. Daha sonra çeliğe mukavemet kazandırmak için tekrar fırında ısıl işlemden geçiriyoruz. Yüzey temizliği ve kabza kısmından sonra bıçağı bileyip tamamlıyoruz. Bir bıçağı yapma süreci modele göre değişiyor. En az 5 günden başlayıp 10 güne kadar çıkabiliyor."

"Bu sanatın ölmemesi lazım"

Bıçak yapımında ustalaşan Yılmaz, çırak yetiştirmek istediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesleği gençlere aktarmak istiyorum. Bu sanatın ölmemesi lazım. Bıçak yapımının inceliklerini birilerine aktarmak istiyorum. Çok değerli bir meslek, tarihi, yüzlerce yıllık bir iş. O yüzden bu işe merak duyanlara, çevremdekilere öğretmeyi çok arzuluyorum. Sanatımızı güzel yaptığımız için talep artıyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından talep var. Yurt içinde şefler, güvenlik güçlerimiz ve doğaseverler bıçaklarıma ilgi gösteriyor. Özellikle komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan talep oluyor. Amerika'ya da gönderdiğim bıçaklarım oldu."