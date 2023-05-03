Edirne'yi Kakava-Hıdrellez Şenlikleri coşkusu sardı

Edirne'de düzenlenecek Kakava- Hıdrellez Şenlikleri'ne Roman vatandaşların geleneksel daveti ilgi çekiyor.

Renkli kıyafetleriyle yoğunluğun olduğu caddelerde vatandaşları Sarayiçi'nde yapılacak şenliklere davet eden Roman gruplar, davul zurna eşliğinde hareketli ezgileri ve danslarıyla da renkli görüntüler oluşturuyor.

Eğlenceli davete zaman zaman eşlik eden esnaf ve turistler davet ekibinin danslarına katılıyor, onlara bahşiş veriyor.

Gruptaki müzisyenlerden Recep Gedikli, AA muhabirine bu sene şenliğin çok eğlenceli olacağını söyledi.

Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nin kendileri için "bir bayram" ve gelenek olduğunu dile getiren Gedikli, "Biz bunu her sene sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bizim geleneğimiz. 5-6 Mayıs'ta Tunca Nehri kenarına gidip, dal kıracağız, ateş yakacağız. Atalarımızdan kalma çok büyük bir gelenek bu. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum Edirne'ye gelsinler. Hem baharı kutluyoruz hem de eğleniyoruz." dedi.

Edirneli esnaf Arif Meriç de tüm vatandaşları 5-6 Mayıs'ta yapılacak şenliklere davet etti.

-Kakava-Hıdırellez Şenlikleri programı

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, 5 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Sarayiçi'nde düzenlenecek organizasyonda, bereket, sağlık, kısmet, barış ve huzur getirmesi dilekleriyle Kakava ateşi protokol tarafından yakılacak. Şenliklerin ilk gün programı konser ve halk oyunları gösterisiyle sona erecek.

Şenliklerin son gün programı ise Tunca Nehri kenarında gerçekleşecek. 6 Mayıs Cumartesi sabaha karşı yapılacak programda dilek ağacına dilekler bağlanacak, niyetlerin yazıldığı kağıtlar nehre bırakılacak.