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Edirne Valisi ve heyeti protokol üyelerini Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığındaki heyet, Ankara'da protokol üyelerini kırmızı dipli mumla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Davetlerde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de yer aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığındaki heyet, Ankara'da protokol üyelerini kırmızı dipli mumla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Edirne Valiliğinden alınan bilgiye göre, Vali Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, başkentte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti.

Kırkpınar'ın asırlık davet geleneği "kırmızı dipli mum" verilen devlet protokolü üyelerine Kırkpınar davetiyeleri de sunuldu.

Davetlerde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de yer aldı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4 Temmuz Perşembe günü ön eleme güreşleriyle Sarayiçi'nde başlayacak. Organizasyon 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirleneceği final güreşiyle son bulacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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