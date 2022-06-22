Edirne Sarayı'nda kazı çalışmalarında Osmanlı izlerine rastlanıyor

EDİRNE 1450 de temeli atılan ve birçok padişah döneminde tamir gören sarayda kazı çalışmaları devam ediyor.

Yapımına ikinci Murat döneminde başlanan, Fatih Sultan Mehmet zamanında yapımı tamamlanan Edirne sarayında kazı çalışmaları sürüyor. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman a ev sahipliği yapan Edirne sarayı kazı çalışmalarında Demir Kapı çevresinde ki kazılarda birbirine simetrik iki çeşmenin temellerine ve su sistemlerine ulaşılıyor. Cihan-ı Hüma hamamında ki kazı çalışmalarında Osmanlı izlerine rastlanıyor. Ayrıca 1829 da Edirne'yi işgal eden Rusların ordugah olarak kullandığı saray duvarları tamirat görüp yükseltileceği belirtildi.

Edirne Saray kazılarının tarihi çok eskilere dayandığını ifade eden Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Edirne Saray Kazı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, saray kazılarında 2 yılı tamamladıklarını belirterek, "Bu yıl 3'üncü yılımız olmakla beraber kazı çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılında daha çok Matbah-ı Amire ve demir kapı çevresinde çevresinde kazı çalışmaları gerçekleştirmiştik. 2021 sezonunda özellikle Enderun Camii kazı çalışmaları yapmıştık.2022 sezonunda şuan bulunduğumuz alanda ise Cihan-ı Hüma hamamını ortaya çıkarmaya yönelik bir kazı çalışması gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda demir kapı çevresinde de bu sene kazı çalışmalarımız başladı ve demir kapının iki yanında bulunan çeşmelerin temellerine ulaşıldı, su sistemine ulaşıldı. Buralarda da gereken temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu duvarların sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmalar hedefliyoruz. Aynı şekilde Silahtar Ağa Dairesinde ve Akalar Hamamı'nda da kazı yapmayı planlıyoruz. Kazının bitiş tarihi ile ilgili Yıl vermem çok zor çünkü Edirne Sarayı'nın çok biz 12 aylık statüde olduğumuz için şartları el verdiği sürece Kasım ayı sonuna kadar kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Edirne Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk sarayı ve Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize yadigar kalmıştır. Tabi ki 19'uncu yüzyıla kadar da yoğun bir şekilde padişahlar tarafından kullanıldığı için çok önemli tarihi olaylara tanıklık etmiş bir saraydır" dedi.

İstanbul'un Fetih kararının alındığı ve Şahi Toplarının denendiği yerin Edirne'nin Sarayı olduğunu vurgulayan Kurtişoğlu, "Osmanlı ordusunun İstanbul'a ilk hareket ettiği yerin Edirne Sarayiçi Meydanı olduğunu ifade ederek, "Şehzadelerin sünnet düğünlerinden sultanların düğününe kadar pek çok önemli olaya da tanıklık etmiştir. Bulunduğumuz alanda Enderun'u temsil ediyor. Bir zamanlar padişahların, Şehzadelerin yürüdüğü alanda bulunuyoruz" dedi.