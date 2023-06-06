Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Satış Mağazası Açıldı

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde üretilen çeşitli ürünlerin satış mağazası açıldı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, enstitünün uzman kadrosu ve üretim teknikleri hakkında konuştu. Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise enstitünün kültürler arası bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsünün satış mağazası açıldı.

Enstitüde atölyelerde üretilen Edirnekari, seramik, giyim, ipek kozası, dikiş - nakış, geleneksel el sanatları ve deriden yapılan çeşitli ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Selimiye Camisi ile Edirne Müzesi arasında yer alan Kadripaşa Mektep Sokak'taki açılışta, yeni kurulmuş bir enstitüye sahip olduklarını, biraz geç kalınmış olsa da hayata geçmiş olmasının da son derece önemli olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir asır boyunca Osmanlı'ya başkentlik, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirde bulunduklarını ifade eden Kırbıyık, "Sadece bu mirası tüketen değil, bu mirası yeni tekniklerle, yöntemlerle üreten ve ürettiklerini de ülkemizle ve kentimize gelen misafirlerimizle paylaşabilmek çok önemli. Bu noktada enstitüsü hakikatten uzman kuruluş konumunda. Kuruluş kadrosunda da uzman, doktora ve yüksek lisans yapmış kişiler yer alıyor." dedi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da, enstitünün kültürlerine ait en güzel örnekleri araştıran, arşivleyen, yeni ürünler üreterek de kentin geleceğiyle geçmişi arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından Edirne Olgunlaşma mağazanın açılış kurdele kesildi.

Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.