PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Edirne'nin Yöresel Lezzetleri Seul Yemek Olimpiyatları'nda Tanıtıldı

Edirne'nin Yöresel Lezzetleri Seul Yemek Olimpiyatları'nda Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin ödüllü aşçılarından İsmail Ergin, Seul'de düzenlenen Uluslararası Yemek Olimpiyatları'nda kentin yöresel lezzetlerini tanıtarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti.

Edirne'nin ödüllü aşçılarından Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, jüri üyeliği yaptığı Seul Uluslararası Yemek Olimpiyatları'nda kentin yöresel lezzetlerini tanıttı.

Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen organizasyona Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Bayram Özrek'in başkanlığındaki heyetle katıldığını belirtti.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini vurgulayan Ergin, farklı ülkelerden gelen şeflerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduklarını kaydetti.

Edirne'yi ve yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladığını aktaran Ergin, "Etkinlik süresince Meriç yer fıstıklı Edirne kebabı, Kavala kurabiyesi, badem ezmesi ve saray helvaları gibi geleneksel lezzetlerimizi katılımcılara tanıtma şansı elde ettik. Edirne mutfağı ve Türk mutfağının özgün tatlarını dünya sahnesine taşımaktan büyük bir onur ve gurur duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji zincirlerine soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji şirketlerine soruşturma
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.