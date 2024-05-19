Üye Girişi
Haberler

Edirne Muradiye Camisi'nin Çinileri ve Kalem İşleri Orijinalliğini Koruyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Baysal, Edirne Muradiye Camisi'nin kaliteli çinileri ve ilginç kalem işi süslemelerinin günümüzde hala orijinalliğini koruduğunu belirtti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Baysal, 2. Murat tarafından yaptırılan Edirne Muradiye Camisi'nin kaliteli çinileri ve ilginç kalem işi süslemelerinin ilk günkü orijinalliğini koruduğunu söyledi.

Prof. Dr. Baysal, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzlenen 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda "Edirne Muradiye Camisi ve Tezyinat Üslubu" konulu sunum gerçekleştirdi.

Baysal, caminin çinileri ve kalem işleriyle ön plana çıktığını, farklı tekniklerle yapılan göz alıcı süslemelerinin bulunduğunu ifade etti.

Muradiye Camisi'nin Osmanlı erken dönem mimarisini en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getiren Baysal, caminin yapıldığı döneme ait orijinal motiflerinin günümüze ulaştığını vurguladı.

Muradiye Camisi'nin ihtişamını iç ve dış yapısıyla koruduğunu belirten Baysal, şunları kaydetti:

"Caminin kaliteli çinileri ve ilginç kalem işi nakışlarıyla dikkati çeken yapısı var. Caminin çini mihrabı Bursa Yeşil Cami'den sonra Osmanlı süsleme sanatındaki en müzeyyen ve en büyük ikinci çinili mihraptır. Renkli sır tekniğiyle yapılmış olan levha çiniler ve rölyefli çinilerin kompozisyonu oluşturan motifleri, dönemin kalem işinde kullanılan motifleriyle benzerlik gösterir. Yapının en önemli özelliği 15. yüzyıla ait özgün kalem işi örneklerine sahip olmasıdır. Zaman içerisinde yapılan onarım yenilemelerle sıva altında kaybolan devrine ait orijinal kalem işi örnekleri, ilk defa 1930 yılında Hakkı Ayverdi tarafından eyvan kemerinde bulunmuş diğer nakışlar da bu örneğin yardımıyla 1953-1960 yılları arasında yapılan onarımların ardından ortaya çıkartılmıştır."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Necmettin Erbakan Muradiye Edirne Cami Kültür Sanat Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim oldu? GS FB yabancı VAR hakemi kim, nereli? Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! Yaralı veya ölü var mı? Olay nerede oldu? Beşiktaş - Hatayspor maçından kareler #9917 FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle!
Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title