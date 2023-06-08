Edirne Lisesi Senfoni Orkestrası 'Cumhuriyet'in 100. Yılı' Konseri Verdi

Türkiye'nin en köklü liselerinden 1857 yılında açılan Edirne Lisesi'nin senfoni orkestrası " Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı" konseri verdi.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki konser Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çavuş şefliğinde gerçekleşti.

Türkiye'nin liselerdeki tek senfoni orkestrası olduğu belirtilen 80 kişilik orkestra, Türk müziğinden örneklerin yanı sıra tango, rumba türünde eserler ve marşlar seslendirdi.

Konser sonunda aralarında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da olduğu izleyenler, liseli müzisyenleri uzun süre ayakta alkışladı.

Tabakoğlu, konser sonunda yaptığı konuşmada, mezun olduğu lisenin öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Bir hayalle 3 yıl önce başlayan senfoni orkestrası projesini sahnede müthiş performansıyla izlemenin farklı bir duygu olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Karar ver, kararlı ol hiçbir şey imkansız değildir. Türkiye'de 3 bin lise içinde senfoni orkestrası olan tek lise Edirne Lisesi'dir. Buna öncü olan Edirne Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Atıl Erman'dır, bir anlamda bu orkestra onun eseridir." diye konuştu.

Atıl Erman, orkestrayı Rektör Tabakoğlu'nun girişimleriyle kurduklarını anlatarak, Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, genç müzisyenlerin bilim, sanat, kültür ve teknoloji alanında Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacaklarına işaret etti.

Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, öğrenci ve okuluyla gurur duyduğunu belirterek, orkestraya destekte bulunan Trakya Üniversitesi ailesine teşekkür etti.