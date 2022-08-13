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Edirne kültür sanat haberleri... Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

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Edirne kültür sanat haberleri... Edirne'de 'ev hanımı ressam' sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne haber: Edirne'de resim sanatında kendisini geliştiren 47 yaşındaki ev hanımı Özlem Özkal, açtığı sergi salonunda yaptığı resimleri internet üzerinden satışa sundu.

Edirne'de resim sanatında kendisini geliştiren 47 yaşındaki ev hanımı Özlem Özkal, açtığı sergi salonunda yaptığı resimleri internet üzerinden satışa sundu.

İranlı bir ressamdan yağlı boya teknikleri eğitimi alan Özkal, evinin bir bölümünü resim atölyesine çevirdi.

Yaptığı tablolar evine sığmayınca hayalini gerçekleştirip sergi salonu açan 4 çocuk annesi Özkal, çalışmalarını burada sürdürüyor.

800'ü aşkın yağlı boya tablo yapan ev hanımı ressam, tablolarını sergi salonunda ve internetten satıyor.

Özlem Özkal, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana resme ilgi duyduğunu ve ilk yağlı boya tablosunu lise yıllarında yaptığını söyledi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Özkal, "3,5 yıldır profesyonel olarak resim yapıyorum. Aynı zamanda internet üzerinden ve sergi salonunda eğitim de veriyorum. İlk kişisel sergimi iki hafta önce Bedesten Çarşısı'nda açtım." diye konuştu.

Resmin özveri ve sabır gerektiren bir sanat olduğunu ifade eden Özkal, "Yıllardır vazgeçemediğim bir aşktı, vazgeçilmez bir tutkuydu resim benim için. Yeri geldi günde 16 saat bir resmin karşısında durdum." dedi.

Özkal, sergiler açmayı hedeflediğini kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat

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